Консультация по генерации.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок152 просмотра

Нужен специалист по криптовалютам, в основном BitCoin, интересуют серверные вопросы технического типа. Нужна будет консультация по теме генерации монет. Связь по скайпу.

11 лет назад
blackintenum
Семен 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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