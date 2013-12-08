Здравствуйте! Для сайта NetCat необходимо сделать облако тегов. Версия Standard, облако в комплекте не полагается, но очень нужно. Какие есть варианты?
Консультация по генерации.
Нужен специалист по криптовалютам, в основном BitCoin, интересуют серверные вопросы технического типа. Нужна будет консультация по теме генерации монет. Связь по скайпу.
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