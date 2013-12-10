Модуль DLE ближайшие дни рождения

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Модуль DLE ближайшие дни рождения (за 1 месяц)

Вывод на главную в блок.

Данные о днях рождении есть в базе.

Виз.пример. прикрепил

DLE
11 лет назад
trally
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TaraZZZ
Тарас 
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Хороший специалист, знает свое дело. Работа выполнена с учётом всех нюансов. Рекомендую.
Отличный заказчик. Было приятно сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

TaraZZZ
Тарас 
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
11 лет назад

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