Обработчик прайса (Excel) на Perl

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок216 просмотров

Нужна помощь в доработке парсера прайса в Excel , написанного на Perl.

Задача примерно на 4-6 часов (1-2 часа разобраться с задачей, 3-4 часа внести изменение в код).

Во вложении скрипт, база подробнее о задаче.

11 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

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