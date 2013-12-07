не нужен парсер http://markertoys.ru/ структура файла который должен формироваться образец доступен на диске http://perm59.net.ru/drive/?file=d06b0400a441022555b5447c65babc522 должен быть выбор у парсера какие категории или подкатегории парсить ...
Обработчик прайса (Excel) на Perl
Нужна помощь в доработке парсера прайса в Excel , написанного на Perl.
Задача примерно на 4-6 часов (1-2 часа разобраться с задачей, 3-4 часа внести изменение в код).
Во вложении скрипт, база подробнее о задаче.
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