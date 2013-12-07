Нужно написать скрипт для firefox(оформить его как расширение или как gressemonkey-скрипт, что лучше ), который бы для страниц, задаваемых с помощью регулярного выражения выполнял бы следующие действия:

1)Отмена действия мета-тега Refresh.

2)Установка фона страницы на белый, а шрифта на чёрный.

3)Отмена выполнения JavaScript

4)Отмена выполнения flash

5)Также, там где можно выводил бы кнопку "скачать" для html5-видео

Возможно что в будущем также необходима будет его дополнение новой функциональностью.