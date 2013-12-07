Сделать парсер для интернет магазина

не нужен парсер http://markertoys.ru/

структура файла который должен формироваться образец доступен на диске http://perm59.net.ru/drive/?file=d06b0400a441022555b5447c65babc522

должен быть выбор у парсера какие категории или подкатегории парсить и изображения также парсятся для товаров только из выбранной категории

в парсере должны быть настройки наценка % ( цена с сайта+% наценки= цена розничная) попадает в столбик цена

цена с сайта попадает в столбик "закупочная цена"

пункт выбора для какого домена парсим

в столбиках фото проставляются ссылки на фот

вид ссылки домен/ foto/ имя фото

все фото парсятся в одну папку

на самих фото сверху на вотермак накладывается адрес сайта для которого парсится

в столбике ссылки на витрину проставляются ссылки вида

prazdniki

novyy-god-2014

simvol-goda-2014-loshad

veshalki-kryuchki-lozhki-dlya-obuvi

klyuchnitsa-na-udachu

Остаток попадает в столбик в наличии и доступен для заказа

артикул попадает в столбик артикул

для характеристик отдельные столбики например размер попадает столбик размер, материал в столбик материал, производитель в столбик производитель и тд