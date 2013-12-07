Интеграция готовой верстки в интернет магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки109 просмотров

cоздать тему дизайна для интернет магазина на движке shop-script5

Тема дизайна должна работать по аналогии с уже готовыми

http://www.webasyst.ru/store/themes/

и соответствовать требованиям http://www.webasyst.ru/developers/docs/design/

11 лет назад
tumbus
Алекс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров