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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
AJAXJavaScript
Сергей всё сделал верно, качеством я доволен. Рекомендую этого исполнителя.
$10
10 баллов
11 лет назад
JoomlaWordPress
Сергей всё сделал правильно, в полном соответствии с ТЗ и в срок. Был внимателен к деталям.
Ответный отзыв
Владимир понимающий заказчик, с которым легко и приятно работать.
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга