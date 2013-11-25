sergiweb

Сергей sergiweb

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

dump
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Написание javascript-калькулятора
AJAXJavaScript
Сергей всё сделал верно, качеством я доволен. Рекомендую этого исполнителя.
adeevlad
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сверстать .psd и установить на Wordpress(или Joom)
JoomlaWordPress
Сергей всё сделал правильно, в полном соответствии с ТЗ и в срок. Был внимателен к деталям.
Владимир понимающий заказчик, с которым легко и приятно работать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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