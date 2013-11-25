adeevlad

Владимир adeevlad

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lafaset
Сергей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$21
9 баллов
9 лет назад
Исправить https адресацию в скрипте на php
PHP
С adeevlad было приятно работать. Рекомендую!
Задача решена lafaset'ом на 5+. Советую всем пользоваться его услугами.
Ответный отзыв
dmitool
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Переписать NodeJs на PHP
JavaScriptNode.jsPHP
adeevlad показал себя честным заказчиком, с которым приятно работать
Дмитрий отличный исполнитель, который знает своё дело и держит слово. Рекомендую!
Ответный отзыв
junts
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Парсер кэша гугла
PHP
adeevlad был всегда на связи и предоставил все необходимые интрументы для работы.
junts придумал неординарное решение, которое позволило выполнить задачум в несколько раз быстрее, чем прелпологалось изначально. Советую.
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freedimox
Василев 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Небольшие правки вёрстки
Владимир показал себя ответственным заказчиком, с которым приятно было работать.
Дмитрий всё сделал качественно и в установленный срок. С этим исполнителем можно работать.
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sergiweb
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сверстать .psd и установить на Wordpress(или Joom)
JoomlaWordPress
Владимир понимающий заказчик, с которым легко и приятно работать.
Сергей всё сделал правильно, в полном соответствии с ТЗ и в срок. Был внимателен к деталям.
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