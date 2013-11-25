Есть кое-какие непонятки с https в php cms. Работы немного, нужно только отснифить и настроить, писать почти ничего не надо. За подробностями в личку.
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно написать плагин для вордпресса, который бы добавлял кнопку "скачать" рядом с видео, которое вставляет пользователь админки. При этом эта кнопка должна работать не только с youtub'ом, но и с рядом других видеосервисов.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Есть не сложный скрипт парсинга, написанный на серверном JavaScript. Нужно переписать его на php и встроить в уже имеющуюся CMS. Ничего сложного. Скрипт не большой, очень простой.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно написать php-скрипт, который бы выкачивал сайт из кэша гугла, но не все сподряд страницы, а только те, которых нету на оригинальном сайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
1)Нужно сделать выпадающие меню без JavaScript'а для IE6. 2)Переделать flash-кнопку, заменив её gif-анимацией. 3)Убрать тормоза из canvasЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно немного доделать нижнюю часть макета и затем сверстать из этого html-код. Макет приведён в прикреплённом файле. Срок - 5 дней.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать .psd из прикриплённого файла и установить на Wordpress(или Joomla). Сроки 4 дня.Завершен11 лет назад