Программист для постоянных доработок.

Добрый день, ищу программиста по webasyst для постоянного внесения правок и разработки модулей для мои сайтов. 1001minuta.ru divnom.ru nakupila.ru

Сейчас нужно внести ряд правок на сайт 1001minuta.ru

ТЗ – https://disk.yandex.ru/public/?hash=4RdUOB0R9XwqvgsH07OPeHcwAqDic9btQCpCdeniFqs%3D

срок: обговаривается

бюджет: 4300 руб.

Так же если справитесь, нужно будет интегрировать по api этот сайт с moysklad, но это уже второе ТЗ, его обсудим потом.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.