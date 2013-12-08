не нужен парсер http://markertoys.ru/ структура файла который должен формироваться образец доступен на диске http://perm59.net.ru/drive/?file=d06b0400a441022555b5447c65babc522 должен быть выбор у парсера какие категории или подкатегории парсить ...
Программист для постоянных доработок.
Добрый день, ищу программиста по webasyst для постоянного внесения правок и разработки модулей для мои сайтов. 1001minuta.ru divnom.ru nakupila.ru
Сейчас нужно внести ряд правок на сайт 1001minuta.ru
ТЗ – https://disk.yandex.ru/public/?hash=4RdUOB0R9XwqvgsH07OPeHcwAqDic9btQCpCdeniFqs%3D
срок: обговаривается
бюджет: 4300 руб.
Так же если справитесь, нужно будет интегрировать по api этот сайт с moysklad, но это уже второе ТЗ, его обсудим потом.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Кол-во подобных реализованных проектов
2. Связь голосом ( обязательно )
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется толковый веб-программист для доработки функционала одностраничного сайта. С опытом реализации подобных вещей. Что конкретно нужно: 1.Настроить формы отправки заявок с функцией перетаскивания файла, который нужно перетащить мышью ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть готовый сайт codecanyon.net/item/advanced-custom-qr-code-generator/5979898, надо на нем поменять все на русский язык, настроить работу через яндекс почту, изменить работу с переадресацией, изменить некоторые моменты в админке, изменить немного внешний вид(немного верстки). Пишите пожалуйста если есть ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт (восстановленный с вебархива) на html, необходимо перенести на DLE. Сайт когда то был на DLE. УРЛ покажу по запросу. Самое главное сохранить дизайн и структуру.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно перенести интернет магазин на платформе VamShop, на другой хостинг. ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать модуль "переходы" для сайтов на dle. Функционал: 1. Статистика переходов (от куда, поисковый запрос, время перехода) 2. Если переход был на страницу новости, то публиковать его в виде ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1vcwf7SwXCXRNIQid5nR1KoSJML6_tsqTmfCxXV6cN7M/pub К нему прилагается блок схема https://dl.dropboxusercontent.com/u/31218783/bh-d/bhd.jpg В ТЗ есть несколько вопросов еще, на которые будут ответы. Но они не вносят изменения в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно взять любой удобный javascript-калькулятор(либо написать свой) и дополнить(под дизайн этого калькулятора) его кнопками дифференцирования и интегрирования. Операции дифференцирования и интегрирования не нужно реализовывать в калькуляторе, а нужно просто написать ajax-интерфейс, которые бы отправлял запрос ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужно написать скрипт для firefox(оформить его как расширение или как gressemonkey-скрипт, что лучше ), который бы для страниц, задаваемых с помощью регулярного выражения выполнял бы следующие действия: 1)Отмена действия мета-тега Refresh. 2)Установка фона ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужна помощь в доработке парсера прайса в Excel , написанного на Perl. Задача примерно на 4-6 часов (1-2 часа разобраться с задачей, 3-4 часа внести изменение в код). Во вложении скрипт, база подробнее ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад