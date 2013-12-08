Модуль переходы для DLE

Нужно сделать модуль "переходы" для сайтов на dle.

Функционал:

1. Статистика переходов (от куда, поисковый запрос, время перехода)

2. Если переход был на страницу новости, то публиковать его в виде комментария от имени гостя (список имен и емейлов выбирается в случайном порядке из файла или из базы)

Возможен вариант доработки уже существующего модуля "Переходы от DLE Solutions" который был заброшен автором на версии 9.6