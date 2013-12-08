Модуль переходы для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Нужно сделать модуль "переходы" для сайтов на dle.

Функционал:

1. Статистика переходов (от куда, поисковый запрос, время перехода)

2. Если переход был на страницу новости, то публиковать его в виде комментария от имени гостя (список имен и емейлов выбирается в случайном порядке из файла или из базы)

Возможен вариант доработки уже существующего модуля "Переходы от DLE Solutions" который был заброшен автором на версии 9.6

DLE
11 лет назад
SvatoiDle
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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