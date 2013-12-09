Нужна помощь в решении нескольких учебных заданий по Bitrix Framework на темы: - Компоненты - Вывод динамической информации - Кеширование - Комплексные компоненты - ...
Форма запроса для DLE 10.0
Уважаемые фрилансеры, необходимо создать форму для запроса на расчет по ОСАГО
Пример формы, так же как и ее визуализация смотрим здесь http://www.workle.ru/id779778.5/manage/ (жмем кнопку ОСАГО), все это необходимо реализовать для CMS DLE10.0
Далее, при успешном сотрудничестве будет задание еще на несколько форм.
Жду Ваших предложений по сумме и срокам исполнения.
Просьба, все ваши предложения указывать в ветке проекта.
В скайп, почте и ЛС отвечать буду только выбранному исполнителю.
Надеюсь на понимание.
С уважением, Данила
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