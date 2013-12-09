Форма запроса для DLE 10.0

Уважаемые фрилансеры, необходимо создать форму для запроса на расчет по ОСАГО

Пример формы, так же как и ее визуализация смотрим здесь http://www.workle.ru/id779778.5/manage/ (жмем кнопку ОСАГО), все это необходимо реализовать для CMS DLE10.0

Далее, при успешном сотрудничестве будет задание еще на несколько форм.

Жду Ваших предложений по сумме и срокам исполнения.

Просьба, все ваши предложения указывать в ветке проекта.

В скайп, почте и ЛС отвечать буду только выбранному исполнителю.

Надеюсь на понимание.

С уважением, Данила