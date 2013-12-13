Верстка сайта

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Завершен13 заявок175 просмотров

Необходимо сверстать сайт на Wordpress.

Сайт несложный (никаких нестандартных функций нет, просто верстка), состоит из 2 макетов. Макеты и более подробное ТЗ вышлю в личку. Срок на работ 1-2 дня

WordPress
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

weblegko
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Сделал работу в срок и качественно. Рекомендую.
Денис замечательный заказчик. Знает чего хочет, грамотно ставит задачу. Абсолютно порядочный. Оплата за работу мгновенно. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

weblegko
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад