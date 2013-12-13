Нужна помощь в решении нескольких учебных заданий по Bitrix Framework на темы: - Компоненты - Вывод динамической информации - Кеширование - Комплексные компоненты - ...
Верстка сайта
Необходимо сверстать сайт на Wordpress.
Сайт несложный (никаких нестандартных функций нет, просто верстка), состоит из 2 макетов. Макеты и более подробное ТЗ вышлю в личку. Срок на работ 1-2 дня
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