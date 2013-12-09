Нужна помощь в решении нескольких учебных заданий по Bitrix Framework на темы: - Компоненты - Вывод динамической информации - Кеширование - Комплексные компоненты - ...
Перенос данных/контента
Доброго времени суток.
В связи с запуском нового сайта, требуется автоматический перенос товаров со старого.
Требование: опыт и ответственность
Благодарим за внимание.
Заявки фрилансеров
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