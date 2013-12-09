Битрикс – запрограммировать форму обратной связи

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки111 просмотров

Достаточно простая форма с обработкой информации и выводом в структурированном виде.

Обязательно опыт на Битриксе.

Сроки очень сжатые – 1-2 дня.

11 лет назад
outsors_mos
Анатолий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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