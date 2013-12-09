Веб-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Требования:

- Знание PHP4, PHP5, MySQL, Javascript (+AJAX, jQuery), CSS, HTML.

- Значительный опыт работы с CMS Joomla 1.5 (2.5).

- Быстрый, стабильный интернет.

AJAXCSSHTMLJavaScriptJoomlajQueryMySQLPHP
11 лет назад
yreha
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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