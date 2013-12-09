Создание портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется java программист для создания портала. Опыт работы от 2-3 лет. Портал игровой. На первый этап требуется сам каркас. Хотим использовать фреймворк Play. Но можете предложить свое видение проекта. ТЗ предоставлю по запросу. Дизайна на первый этап нет. макет страницы тоже делаете сами.

Java
11 лет назад
Miller-1981
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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