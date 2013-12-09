Необходимо сверстать и натянуть дизайн на движок, написанный вебстудией, которая ранее поддерживала сайт. Также необходимы мелкие доработки движка. PHP + MySQL. Шаблонизатор не особо приятный.
Создание портала
Требуется java программист для создания портала. Опыт работы от 2-3 лет. Портал игровой. На первый этап требуется сам каркас. Хотим использовать фреймворк Play. Но можете предложить свое видение проекта. ТЗ предоставлю по запросу. Дизайна на первый этап нет. макет страницы тоже делаете сами.
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