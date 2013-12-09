Блок просмотренных товаров Shopcms 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок107 просмотров

Нужен блок просмотренных товаров на сайт на системе Shopcms 3.0

Вывод должен быть такой:--- наименование, фото, цена, кнопка купить (в рядок 3-5 последних товара)

((пример с сайта алло, розетка))

ПС: для оперативности принятия решения, после вашей заявки здесь, стучите в аську. Спасибо!

11 лет назад
pokrov_
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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