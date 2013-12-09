Интегрировать Готовый Парсер в Сайт

Добрый день ! Есть сайт Принт скрин с ссылкой в приложении

Стоит на yii framework (где что лежит подскажем)

В приложении вертска надо открыть index 3

Это таблица данных ! Под нее написан парсер,он так же в приложении,необходимо в эту верстку интегрировать парсер что бы он работал,и по странично разбить !

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