Интегрировать Готовый Парсер в Сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок148 просмотров

Добрый день ! Есть сайт Принт скрин с ссылкой в приложении

Стоит на yii framework (где что лежит подскажем)

В приложении вертска надо открыть index 3

Это таблица данных ! Под нее написан парсер,он так же в приложении,необходимо в эту верстку интегрировать парсер что бы он работал,и по странично разбить !

Для профессионал работы на час

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Yii
11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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