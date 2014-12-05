Нужен онлайн тест на сайт. Подробное описание и дизайн в прикрепленных файлах Всего уровней - 5шт., после утверждения исполнителем скидываю лого в пнг, и тест в ворде. Оплата - желательно приват
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужны 2 РАБОЧИХ файла: index.php и admin.php с ShopCMS 3.0 RC1 vip БЕЗ ЗЕНДА! Оплата приват24, после проверки на работоспособнось!Закрыт8 лет назад
Нужна переделка шаблона joomla JA Teline V - повыкидывать все лишнее и то что не используется, объединить остальное по максимуму! (PHP, CSS,...) Цель - сократить время ответа сервера до 0,2 сек в среднем с ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Вот сайт http://qoo.by/fdQ Там замененные после конвертации в google swiffy два swf на скрипты html5 Проблема в первом swf-е -после конвертации добавило ему белое поле от которого нужно избавится Есть ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доработка корзины заказов на сайте ShopCMS 3.0 Все ТЗ с картинками, для упрощения понимания, разбито по пунктам в одном графическом файле! ЗАДАНИЯ ТОЛЬКО для РАБОТОСПОСОБНЫХ, лентяи и бездари ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно исправить скрип сайта, что б проходил валидацию хтмл и цсс (679 и 126 ошибок): 1) https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fnews3000.info%2F 2) https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=news3000.info&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru Проект будет считаться завершенным с допуском не более 20 ошибок ...Завершен9 лет назад
Куплю у Вас скрипт доски объявления Рассматриваю только готовые варианты! которые буду просить дорабатывать под мои потребности. Без ДЕМО примеров не писать! Указываем ЦЕНУ!Закрыт9 лет назад
- $120
Нужна современная полноценная корзина на сайте! Автоматизированная покупка товаров, с выбором нужных параметров.! Сейчас есть возможность только выбрать количество товара! (отправка сообщений на мейлы заказчиков/администрации сайтов присутствует) Для товарной группы ...Закрыт10 лет назад
Поправить ошибку Bad request (code 1003) при обновлении форума Agora до версии 3.0.142 в Joomla 1.5 (откат к старой версии не предлагать) http://goo.gl/NZB1fG Спасибо! http://jupport.googlecode.com/svn/frontend/com_ago... $task = strtolower($task); ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $175
Нужно расширить возможности заказа товаров в корзине к некоторым товарным группам. Сейчас есть возможность только выбрать количество товара! Требуется, что бы еще был выбор цвета (http://www.effectstyle.com.ua/category_102.html) и выбор материала изготовления (который ...Завершен9 лет назад
- $50
Для знающих Win32Dasm и Hiew32 простенький проект детальнее в перепискеПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Отредактировать частично на Flash сайт под ключ! (Joomla 1.5) Сайт: https://clck.ru/9NkYn Задание: После декомпилирования флеш (Sothink SWF Decompiler видит на ура) главной страницы внести изменения (пример для облегчения понимания, см. ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $145
Задание: Перевести флеш объекты на сайте в HTML5 для открытия их в мобильных браузерах. После декомпилиравания (Sothink SWF Decompiler видит на ура) внести 2 небольших изменения Внести изменения в шаблон ...Закрыт10 лет назад
На замену этому сайту https://clck.ru/9SmyC нужен новый современный сайт на УДОБНОЙ CMS (https://clck.ru/9Sn6S - представление товара) Главное современный дизайн всего сайта и функциональность странички подбора товара - ориентир https://clck.ru/9SmyS (процесс подбора ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Доработать карту: 1) выводит 1 инфовиндов на 3 маркера ( нужно что б на каждый маркер выводило свое окно) 2) изменить размер инфовиндов на размер ширины рисунка который выводитьсяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
После обновления модуля форума на сайте - выбило 1003 ошибку. Только для понимающих, в какой строчке, что изменить.. Agora Forum 3.0.142 RusВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сайт для благотворительного фонда. Примерный шаблон уже на сервере. Нужна цмс + натянуть шаблон. http://pokrov3000.org/ Основное направление деятельности: помощь малоимущим семьям, организация похоронных процессий тем, ...Завершен10 лет назад
- $250
Нужно расширить возможности заказа товаров в корзине к некоторым товарным группам. Сейчас есть возможность только выбрать количество товара! Требуется, что бы еще был выбор цвета (http://www.effectstyle.com.ua/category_102.html ) и выбор материала ...Завершен11 лет назад
- $200
Нужен специалист php + PostgreSQL для внесения изменений в функционал программы (информация по изменениям в виде списка в док. файле) Этапы выбора исполнителя: 1. Если вы работаете с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Сверстать дизайн - есть простой jpg -файл (для вырезки) и полурабочая программа с которой взять через скрин кнопки и дизайн интерфейса. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, ПИШИТЕ ЦЕНУ И СРОК В ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад