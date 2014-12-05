pokrov_

Юрий Гор pokrov_

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Номер ICQ613702974
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Правка php, html, CSS для прохождения валидации сайтом!
CSSHTMLPHP
Адекватный и понимающий заказчик, который слышит исполнителя. Хорошая постановка задачи, быстрые коммуникации, моментальная оплата. Спасибо за заказ!
Все ок, в фрилансера правильный подход к работе и заказчику!
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Ent-ch
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Переработать корзину заказов (ShopCMS 3.0)
HTML
Отличный заказчик.
Данный проект еще в процессе работы (но по остальным Владимир справлялся отлично). Отзыв этот временный, так как не могу публиковать новые проекты, не создав его. Спасибо!
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hyperweb
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Сайт для благотворительного фонда
Рекомендую отличного заказчика у которого все отлично с оплатой труда и пониманием исполнителя
Все отлично! Исполнитель знает свое дело, а самое главное, доводит свою работу до конца. Рекомендую
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ArTo1s
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Исправить ошибке в коде HTML Joomla 1.5
HTMLJoomla
Приятно было поработать
Отличный исполнитель! Вник в суть, разобрался в проблеме и не оставил от них следа) Рекомендую к работе!
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proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Небольшое изменение флеш на сайте
Спасибо, рад сотрудничеству!
Правильный подход к делу, рекомендую!
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