Для работающего онлайн видео чата нужен опытный специалист по Флекс ас3 Обязательное условие знание технологий Ред5 Ваша задача исправить косяки что найдем и сделать новую версию, чтобы можно было стать хоть ...
Не работает PHP скрипт
Есть скрипт чата без регистрации и без использования БД.
Скрипт официальный опенсорс, от производителя.
Поставили - не работает, наверное, требует дополнительной настройки.
Прошу поправить.
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