Не работает PHP скрипт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки219 просмотров

Есть скрипт чата без регистрации и без использования БД.

Скрипт официальный опенсорс, от производителя.

Поставили - не работает, наверное, требует дополнительной настройки.

Прошу поправить.

PHP
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nabster01
Ильяс 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Хороший специалист! Все было сделано быстро и верно, ничего переделывать не пришлось. Ко всему Ильяс еще и приятный в общении человек. Рекомендую.
Сработались всё отлично

Заявки фрилансеров

Nabster01
Ильяс 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад