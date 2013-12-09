Не работает PHP скрипт

http://irvisfoto.ru/downloader/printingphotos/action.php?z=frs&tip=mat&size=20x30/ Необходимо чтобы загружалось через зип-папку (это уже есть) и еще была возможность добавлять несколько фото, а не 1 как сейчас. Срокчно, не больше дня.