Необходимо сделать форму на сайте, которая бы могла отображаться на странице сайта прямо в статье в виде. В её поля можно было бы вводить свои данные и после всего, можно было бы ...
Подключение таобао апи
Подключение таобао апи + малая верстка
Оплата по факту (Или полная оплата с протекцией)
Заявки фрилансеров
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