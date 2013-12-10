Магазин работает на shop-script 5 Админку и фтп предоставим для работы Примеры плагинов прикрепил при установке реализует требуемый функционал. и в админке фреймворка ...
Магазин мебели на Joomla+Joomshopping, выбор ткани
Есть готовый магазин созданный на Joomla 2.5 с использованием компонента Joomshopping 3.15 (если есть какое то другое готовое решение компонента интернет коммерции для joomla (только не virtuemart) - готовы рассмотреть).
Магазин по продаже мебели. Нужно прикрутить возможность выбора ткани для диванов (стандартные возможности атрибутов joomshoppinga не подходят).
Что имеем:
*7 категорий тканей (от выбора категории зависит цена изделия)
*8-10 типов тканей
*коллекции (и расцветки внутри коллекции)
по итогу более 2000 тканей, который могут пополняться
Задача:
клиент на странице с товаром должен выбрать категорию (увидеть как изменится цена изделия) и тип ткани, после этого должен увидеть список тканей. Таким образом клиент выбирает основную и потом еще дополнительную (компаньен) ткань.
Со стороны админки - должна быть возможность править существующие и добавлять новые ткани. Все это должно работать с умеренными нагрузками на сервер, чтоб вдруг от 2000 сразу загружаемых тканей работоспособность магазина не превратилась в 0.
пример как это это должно выглядеть (не строго так, но к этому надо стремиться):
http://alfatreyd-mebel.ru/?menu=myagkaya_mebel&number=85#up
http://legkomarket.ru/divany-evroknizhka/amsterdam-sofija/#collections_number_12
http://www.mebel-1000.ru/catalogue/myagkaya-mebel/divani-evroknigka/divan-evroknizhka-abama/
Будут вопросы - для людей взявшихся за дело распишем все более детально.
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