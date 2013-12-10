Магазин мебели на Joomla+Joomshopping, выбор ткани

Есть готовый магазин созданный на Joomla 2.5 с использованием компонента Joomshopping 3.15 (если есть какое то другое готовое решение компонента интернет коммерции для joomla (только не virtuemart) - готовы рассмотреть).

Магазин по продаже мебели. Нужно прикрутить возможность выбора ткани для диванов (стандартные возможности атрибутов joomshoppinga не подходят).

Что имеем:

*7 категорий тканей (от выбора категории зависит цена изделия)

*8-10 типов тканей

*коллекции (и расцветки внутри коллекции)

по итогу более 2000 тканей, который могут пополняться

Задача:

клиент на странице с товаром должен выбрать категорию (увидеть как изменится цена изделия) и тип ткани, после этого должен увидеть список тканей. Таким образом клиент выбирает основную и потом еще дополнительную (компаньен) ткань.

Со стороны админки - должна быть возможность править существующие и добавлять новые ткани. Все это должно работать с умеренными нагрузками на сервер, чтоб вдруг от 2000 сразу загружаемых тканей работоспособность магазина не превратилась в 0.

пример как это это должно выглядеть (не строго так, но к этому надо стремиться):

http://alfatreyd-mebel.ru/?menu=myagkaya_mebel&number=85#up

http://legkomarket.ru/divany-evroknizhka/amsterdam-sofija/#collections_number_12

http://www.mebel-1000.ru/catalogue/myagkaya-mebel/divani-evroknigka/divan-evroknizhka-abama/

Будут вопросы - для людей взявшихся за дело распишем все более детально.