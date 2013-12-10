Есть интернет магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо сделать главное меню. ТЗ в файле. Предлагайте стоимость и сроки.
Сделать из скрипта модуль для Drupal и/или Joomla
Есть скрипт слайдера, который берет фото и thumbnails из лежащих рядом каталогов.
Интересует модуль для администрирования фото - закачка + автоматическое создание иконок (thumbnails). Или не автоматическое, а чтобы можно было подвигать, поредактировать - выбрать область для отображения (это доп опция, пишите стоимсть с ней и без нее).
Модуль нужен для Drupal и/или Joomla и/или вордпресс. Пишите отдельно стоимости, возможность исполнения и сроки.
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