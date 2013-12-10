Сделать из скрипта модуль для Drupal и/или Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Есть скрипт слайдера, который берет фото и thumbnails из лежащих рядом каталогов.

Интересует модуль для администрирования фото - закачка + автоматическое создание иконок (thumbnails). Или не автоматическое, а чтобы можно было подвигать, поредактировать - выбрать область для отображения (это доп опция, пишите стоимсть с ней и без нее).

Модуль нужен для Drupal и/или Joomla и/или вордпресс. Пишите отдельно стоимости, возможность исполнения и сроки.

DrupalJoomlaWordPress
11 лет назад
Kirich
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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