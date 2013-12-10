Веб-разработчик на удаленную работу в студии

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок200 просмотров

Добрый день!

Нужен веб-программист в студию на постоянное сотрудничество.

Работа сейчас в основном заключается в доработке сайтов, их администрировании, с опытом работы в различных движках/cms, таких как joomla, worpdress, opencart, возможно и др.

Требования:

- Опыт от 1-3 лет

- знание Html, Css, Ajax, Jquery

- опыт работы с известными CMS (Opencart, Wordpress, Joomla, Bitrix и др. )

- выполнение задач по мере появления

Задачи:

- добавление/изменение различной информации на сайтах

- доработка сайтов.

- добавление различных модулей, таких как фотогаллереи, формы обратной связи, баннеры, слайдеры и т.д.

- исправление/доработка ошибок на сайтах

- работа с хостингом

и т.д.

Нужен ответственный человек, умеющий решать разного рода задачи. Ждем!

AJAXCSSHTMLJoomlajQueryOpencartWordPress
11 лет назад
severk
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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