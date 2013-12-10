Есть интернет магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо сделать главное меню. ТЗ в файле. Предлагайте стоимость и сроки.
Веб-разработчик на удаленную работу в студии
Добрый день!
Нужен веб-программист в студию на постоянное сотрудничество.
Работа сейчас в основном заключается в доработке сайтов, их администрировании, с опытом работы в различных движках/cms, таких как joomla, worpdress, opencart, возможно и др.
Требования:
- Опыт от 1-3 лет
- знание Html, Css, Ajax, Jquery
- опыт работы с известными CMS (Opencart, Wordpress, Joomla, Bitrix и др. )
- выполнение задач по мере появления
Задачи:
- добавление/изменение различной информации на сайтах
- доработка сайтов.
- добавление различных модулей, таких как фотогаллереи, формы обратной связи, баннеры, слайдеры и т.д.
- исправление/доработка ошибок на сайтах
- работа с хостингом
и т.д.
Нужен ответственный человек, умеющий решать разного рода задачи. Ждем!
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