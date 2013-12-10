WordPress,организация генерации YML

ЕСТЬ сайт на WordPress - 100-okon.ru

На сайте сейчас реализован простейшим магазин в виде отдельного скрипта. Фактически данный маганин-скрипт - это одна большая форма обратной связи разделённая на 2 страницы. Товары редактируются из админки как записи.

Страница магазина - 100-okon.ru/shopping-space-1/

НЕОБХОДИМО реализовать:

1) Автоматическую генерацию файл формата XML / YML (http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1111425) по запросу - при переходе по определённой ссылке.

2) Возможно, для полной реализации данной задачи будет необходимо наличие страницы с карточкой товара, что так же нужно будет реализовать.

ЖДУ заявки желательно с примерным бюджетом и шагами решения задачи.