Приветствую, сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера. От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой. «Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение ...
Задание для программиста joomla
Требуется человек знающий свое дело.
Sdati.ru - это сайт недвижимости и мелких бытовых услуг. В данный момент идет его разработка на отдельном движке по недвижимости.
Можно сделать раздел организаций на своем движке, подгрузим вашу работу на второй уровень домена и ссылками будит переходит на вашу часть работы с недвижимости. Ни каких регистраций, это просто каталог который создает сам админ по запросу от клиента разместить его на сайте.
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