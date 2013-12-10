Задание для программиста joomla

Требуется человек знающий свое дело.

Sdati.ru - это сайт недвижимости и мелких бытовых услуг. В данный момент идет его разработка на отдельном движке по недвижимости.

Можно сделать раздел организаций на своем движке, подгрузим вашу работу на второй уровень домена и ссылками будит переходит на вашу часть работы с недвижимости. Ни каких регистраций, это просто каталог который создает сам админ по запросу от клиента разместить его на сайте.