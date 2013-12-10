Задание для программиста joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок128 просмотров

Требуется человек знающий свое дело.

Sdati.ru - это сайт недвижимости и мелких бытовых услуг. В данный момент идет его разработка на отдельном движке по недвижимости.

Можно сделать раздел организаций на своем движке, подгрузим вашу работу на второй уровень домена и ссылками будит переходит на вашу часть работы с недвижимости. Ни каких регистраций, это просто каталог который создает сам админ по запросу от клиента разместить его на сайте.

Joomla
11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров