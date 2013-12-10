Приветствую, сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера. От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой. «Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение ...
Калькулятор Drupal
по калькулятору -на текущий момент он считает +1 день к сроку аренды, т.е. сегодняшний день считать не должен, сутки наступают на завтра - это было заложено ранее и работало. Соответственно привести в рабочее состояние кнопки ЗАКАЗАТЬ на гл.странице и в карточках автомобилей выбор даты и забронировать и переход с этих кнопок на онлайн заявку , онлайн заявка тоже не работает. Из калькулятора убираем ВЫБОР ТАРИФА, после рассчёта суммы ставим кнопку ЗАБРОНИРОВАТЬ которая ведёт на онлайн заявку где уже выбраны автомобиль и даты как и было в действующих блоках. Т.е. что бы новый блок был полностью завязан на функционал сайта.
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