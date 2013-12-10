Калькулятор Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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по калькулятору -на текущий момент он считает +1 день к сроку аренды, т.е. сегодняшний день считать не должен, сутки наступают на завтра - это было заложено ранее и работало. Соответственно привести в рабочее состояние кнопки ЗАКАЗАТЬ на гл.странице и в карточках автомобилей выбор даты и забронировать и переход с этих кнопок на онлайн заявку , онлайн заявка тоже не работает. Из калькулятора убираем ВЫБОР ТАРИФА, после рассчёта суммы ставим кнопку ЗАБРОНИРОВАТЬ которая ведёт на онлайн заявку где уже выбраны автомобиль и даты как и было в действующих блоках. Т.е. что бы новый блок был полностью завязан на функционал сайта.

по стр.

Drupal
11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

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