Сверстать HTML страничку с psd (срочно)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок500 просмотров

Необходимо сегодня до ночи сверстать HTML страничку с .psd во вложении скриншот.

кто готов, стучите в аську и называйте цену: 560283635

HTML
16 лет назад
akenoweb
Борис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$15
1 день
Владимир проявил себя как ответственный исполнитель, учел все требования до мелочей, предложил ряд конструктивных идей по улучшению вида работы. Сделал все быстро и качественно. Профессионально подходит к работе при этом не сторонится дружеской беседы. Очень приятное сотрудничество, будем работать с ним и дальше. Рекомендую
Борис за время сотрудничества проявил себя как ответственный заказчик, который четко знает что он хочет, и как он хочет. По ходу выполнения задания давал полезные советы и замечания, общение оставило исключительно приятные, радостные впечатления. Рекомендую Бориса как заказчика всем!
star06
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Борис отличный специалист, настоящий профессионал! Работать с ним было легко и приятно, задания дает четкие и понятные, а главное, понимает, какого хочет результата!

Заявки фрилансеров

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
star06
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад

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