Сверстать HTML страничку с psd (срочно)

Владимир проявил себя как ответственный исполнитель, учел все требования до мелочей, предложил ряд конструктивных идей по улучшению вида работы. Сделал все быстро и качественно. Профессионально подходит к работе при этом не сторонится дружеской беседы. Очень приятное сотрудничество, будем работать с ним и дальше. Рекомендую