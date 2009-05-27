Верстка сайта. Оплата хостинг.

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Закрыт13 заявок282 просмотра

Здраствуйте, уважаемые Фрилансеры. Требуется качетсвенная, кроссбраузерная, валидная верстка хостинга.

Макет довольно простой, профессионал справится быстро.

Оплата - платный хостинг. Срок и место обсудим лично с исполнителем, не обижу :-)

Пишите только здесь, в icq постучусь выбранному исполнителю.

С уважением, Сергей

16 лет назад
savinoff
Савинов 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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