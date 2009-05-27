Господа, извините, что потратил ваше время, забыл сразу указать что верстка нужна под джумлу, стучите в асю 401933877 если готовы взятся. Здравствуйте! Необходима блочная верстка двух страниц. Также решающую роль при ...
Верстка сайта. Оплата хостинг.
Здраствуйте, уважаемые Фрилансеры. Требуется качетсвенная, кроссбраузерная, валидная верстка хостинга.
Макет довольно простой, профессионал справится быстро.
Оплата - платный хостинг. Срок и место обсудим лично с исполнителем, не обижу :-)
Пишите только здесь, в icq постучусь выбранному исполнителю.
С уважением, Сергей
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