Заверстать пару страниц

Господа, извините, что потратил ваше время, забыл сразу указать что верстка нужна под джумлу, стучите в асю 401933877 если готовы взятся.

Здравствуйте! Необходима блочная верстка двух страниц.

Также решающую роль при выборе исполнителя будет играть цена.

скрины страниц находятся в приложеном файле.

Всем спасибо за внимание