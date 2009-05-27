Требуется разверстать шаблон. Требование к готовому коду: Удобочитаемый (Не забывайте что после вашей верстки еще этот код программировать), Дивы, резина, отображение в - IE6, IE7, IE8, Mozilla 2+, Opera, Safari, Chrome, валидность кода, ...
Создать из сверстанных страниц тему для Drupal
Интересует темизация только page.tpl.php, node.tpl.php и меню Основных ссылок. Меню анимированое на базе jquery.js
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $30
Работа для свободного фрилансера в данный момент. Тоесть взяться за работу надо прямо сейчас. Макет совсем не сложный, одна страничка. Верстку предпочтительней делать дивами.Завершен16 лет назад
- $200
Требуется переделать скрипт флэш игры Есть скрипт Есть флэш игра надо все это соеденить стучите в аську 450808097Закрыт16 лет назад
Необходимо поправить верстку на сайте alt-land.info Необходимо сделать ее кроссбраузерной. Пишите свои сроки + цену + свой icq только в предложения.HTML-верстка10 заявокЗакрыт16 лет назад
Здраствуйте, уважаемые Фрилансеры. Требуется качетсвенная, кроссбраузерная, валидная верстка хостинга. Макет довольно простой, профессионал справится быстро. Оплата - платный хостинг. Срок и место обсудим лично с исполнителем, не обижу :-) Пишите ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Господа, извините, что потратил ваше время, забыл сразу указать что верстка нужна под джумлу, стучите в асю 401933877 если готовы взятся. Здравствуйте! Необходима блочная верстка двух страниц. Также решающую роль при ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Нужно сверстать 2 страницы, верстка DIV, резиновая ICQ 135260194 [email protected]Завершен16 лет назад
Уважаемые господа фрилансеры! Нужно сверстать 30 макетов, сроки горят. Прошу Вас остовлять коментарии и контактные данные для связи. ПРЕДОПЛАТА после выполения 2-3 макетов.Закрыт16 лет назад
Есть сайт в html , сделан в dremwuwere. Нужно создать новые страницы на основе имеющегося . Материал и графические картинки я дам. Приэтом также нужно внести изменения в теги с названием ...HTML-верстка40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35
Сверстать под друпал!Завершен16 лет назад