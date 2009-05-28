Верстка HTML и настройка jQuery

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок425 просмотров

Ищем профессионального верстальщика для работы с крупным веб-проектом:

1. Необходимо выполнить КРОССБРАУЗЕРНУЮ бестабличную верстку по заданому дизайну согласно стандартам W3C.

2. Настроить и отладить скрипты написанные на базе jQuery.

Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.

HTMLjQuery
16 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно сверстать макет и весь сайт (главная и 4 вн)

    Есть готовый макет в psd и текст на нынешнем сайте, нужно сделать новый сайт. То есть всю текстовую информацию, примеры работ в портфолио, форму заказа (скрипт в принципе есть) сверстать в новом виде и с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Починить меню в IE

    Есть меню, которое правильно отображается в Firefox, но не работает в IE. Нужно сделать чтобы работало в IE. Работа простая и быстрая. Сделать нужно быстро. Сайт http://webscutest.com/forum денжер, адалт

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • HTML верстка

    Требуется верстальщик для выполнения ряда проектов. Верстка должна быть кроссбраузерная, валидная, резиновая, на слоях. а) разумные цены б) опыт работы в) пишите вашу ICQ/моб. связь ...

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • 100 темплейтов для Magento

    Нужно сделать 100 простых шаблонов для Magento. Шаблоны стандартные, но есть несколько жестких критериев. Подробная спека в аттаче. Ставте бид за 1 шаблон и только если у вас реально есть ...

    Magento
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Порезать шаблон

    $50

    Требуется разверстать шаблон. Требование к готовому коду: Удобочитаемый (Не забывайте что после вашей верстки еще этот код программировать), Дивы, резина, отображение в - IE6, IE7, IE8, Mozilla 2+, Opera, Safari, Chrome, валидность кода, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад