Задание по верстке шаблона для shop script

Задание:

Нужен сверстать дизайн для движка инет-мага shop script webasyst.

Есть PSD и логотип, нужно логотип поставить в правый верхний угол где текст online ну или как то совместить , вообщем чтобы логотип там был. Какой бы он (логотип) ужасный не был

Затем надо сверстать в html и css , то есть на выходе два файла

1. html

2. css

весь css должен быть только в одном файле, никаких определений напрямую у тегов, только имена классов и id, при верстке можно использовать также table, не обязательно только div.

Совместимость с браузерами должна быть.