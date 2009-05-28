Нужно сверстать шаблоны для сайта на ABOCMS.ru Принимаются заявки на исполнение от специалистов имеюих опыт работы с этим движком, т.к. там помимо резиновой верстки должна быть выполнена настройка функционирования самого сайта. ТЗ отправлю ...
Задание по верстке шаблона для shop script
Задание:
Нужен сверстать дизайн для движка инет-мага shop script webasyst.
Есть PSD и логотип, нужно логотип поставить в правый верхний угол где текст online ну или как то совместить , вообщем чтобы логотип там был. Какой бы он (логотип) ужасный не был
Затем надо сверстать в html и css , то есть на выходе два файла
1. html
2. css
весь css должен быть только в одном файле, никаких определений напрямую у тегов, только имена классов и id, при верстке можно использовать также table, не обязательно только div.
Совместимость с браузерами должна быть.
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