Постоянное администрирование сайта через CMS

Спасибо всем откликнувшимся, испольнитель выбран!

Требуется постоянное администрирование сайта, с собственной CMS.

От исполнителя необходимо минимальное знание HTML, наиболее важные качества - оперативность, ответственный подход и грамотность.

Объем работ в среднем 2-3 заявки в день, от совсем простых, на пару минут, до достаточно объемных в плане работы. После освоения CMS и структуры сайта работа будет занимать в среднем 1-3 часа, чаще меньше, нежели больше. Типичные задания - размещение новостей, корректировка расписания, замена или добавление новых описаний и т.д. Большинство работ типичны.

Человек нужен на продолжительное сотрудничество, если хотите поработать месяц-два, то лучше не надо. Так как формальные требования небольшие, то просьба для облегчения процесса принятия решения присылать подробную информацию о себе, готовые варианты резюме можно скинуть на мыло - [email protected]

Оплата 5т.р. в месяц