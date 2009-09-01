Постоянное администрирование сайта через CMS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок450 просмотров

Спасибо всем откликнувшимся, испольнитель выбран!

Требуется постоянное администрирование сайта, с собственной CMS.

От исполнителя необходимо минимальное знание HTML, наиболее важные качества - оперативность, ответственный подход и грамотность.

Объем работ в среднем 2-3 заявки в день, от совсем простых, на пару минут, до достаточно объемных в плане работы. После освоения CMS и структуры сайта работа будет занимать в среднем 1-3 часа, чаще меньше, нежели больше. Типичные задания - размещение новостей, корректировка расписания, замена или добавление новых описаний и т.д. Большинство работ типичны.

Человек нужен на продолжительное сотрудничество, если хотите поработать месяц-два, то лучше не надо. Так как формальные требования небольшие, то просьба для облегчения процесса принятия решения присылать подробную информацию о себе, готовые варианты резюме можно скинуть на мыло - [email protected]

Оплата 5т.р. в месяц

HTML
16 лет назад
Aleks7
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikoletta
Ирина 
44 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$150
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, всегда своевременная оплата без задержек. Очень приятно сотрудничать :)

Заявки фрилансеров

Nikoletta
Ирина 
44 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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