Нужно сверстать шаблоны для сайта на ABOCMS.ru Принимаются заявки на исполнение от специалистов имеюих опыт работы с этим движком, т.к. там помимо резиновой верстки должна быть выполнена настройка функционирования самого сайта. ТЗ отправлю ...
Постоянное администрирование сайта через CMS
Спасибо всем откликнувшимся, испольнитель выбран!
Требуется постоянное администрирование сайта, с собственной CMS.
От исполнителя необходимо минимальное знание HTML, наиболее важные качества - оперативность, ответственный подход и грамотность.
Объем работ в среднем 2-3 заявки в день, от совсем простых, на пару минут, до достаточно объемных в плане работы. После освоения CMS и структуры сайта работа будет занимать в среднем 1-3 часа, чаще меньше, нежели больше. Типичные задания - размещение новостей, корректировка расписания, замена или добавление новых описаний и т.д. Большинство работ типичны.
Человек нужен на продолжительное сотрудничество, если хотите поработать месяц-два, то лучше не надо. Так как формальные требования небольшие, то просьба для облегчения процесса принятия решения присылать подробную информацию о себе, готовые варианты резюме можно скинуть на мыло - [email protected]
Оплата 5т.р. в месяц
Выбранный исполнитель
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