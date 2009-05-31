Свертать шаблон (строго табличная верстка)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок291 просмотр

Сверстать шаблон, табличная верстка, с комментариями по блокам (т.е. где начинается, где заканчивается). Резина, максим. ширина экрана 1280. CSS/ Под движок Amiro. Если сможете установить - указывайте цену с установкой.

CSS
16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$10
1 день
Благодарю Виталия за качественно сделанную верстку сайта. Работа полностью соответствует пожеланиям, была сделана в сжатые сроки, даже раньше оговоренного времени. Виталий всегда на связи. Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Четкий заказ, своевременная оплата. Кроме того, Татьяна всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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