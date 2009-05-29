Нужно сверстать шаблоны для сайта на ABOCMS.ru Принимаются заявки на исполнение от специалистов имеюих опыт работы с этим движком, т.к. там помимо резиновой верстки должна быть выполнена настройка функционирования самого сайта. ТЗ отправлю ...
Верстка сайта
Требуется верстка сайта. Работа стилями и 100% совместимость со всеми броузерами. Заявки с контактами, сроками и ценами - строго на [email protected]
Заявки фрилансеров
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