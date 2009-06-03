Верстка или Flash

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок148 просмотров

Проблема в верстке или во флеш баннерах.

Скорее всего второе.

Нужна помощь!

Подробнее при переписке.

16 лет назад
itartweb
125 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Все было сделано быстрее чем думал и просто замечательно.
Отличный заказчик, четко поставил задачу, а это уже половина дела. С оплатой небыло никакх проблем. Буду рад сотрудничать в дальнейшем и рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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