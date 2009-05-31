Верстка + CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт52 заявки619 просмотров

Есть макет, надо сверстать и посадить на CMS

Это главная, будут даны внутренние

По макету понятен функционал

16 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать верстку на wp (psd)

    $50

    Сделать верстку на wp из шаблона psd Пишите обязательно цены, предпотение будет отдано лучшей цене все не сложно, только будет облачко в котором название заголовка от размера должно менять размер облачка макет ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка под Джумлу

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно сверстать макет специально под джиму. Макет в псд предоставлю. Заранее спасибо!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти ошибку, убрать мусор, оптимизировать

    В приложении сграбленный шаблон. Задача 1: установить, почему страница некорректно отображается в IE8 (возможно и 6,7), Chrome, Opera. В Firefox 3 отображается нормально. Устранить ошибку. Задача 2: Найти весь мусор. Уничтожить. Задача ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вёрстка шаблона под Wordpress

    $50

    Надо сверстать шаблон и зделать с него тему для вордпресса. Есть исходники в PSD. Требуется чистый код под XHTML-Transitional. Максимальный бюджет 50 у.е. Предоплата по договорённости. Реализация проекта желательно ...

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка или Flash

    Проблема в верстке или во флеш баннерах. Скорее всего второе. Нужна помощь! Подробнее при переписке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка nagotovo.ru

    Нужно: 1. правый блок регистрации разместить на отд. странице 2. вместо правого блока регистрации вставить новый. Макет есть. 3. Добавить стили шрифтов на все внутренние страницы. Макеты есть. 4. Добавить блок ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо сверстать

    Есть дизайн сайта. Необходимо сверстать с использованием div + резиновая верстка + работоспособность в любом браузере. Примерно 15-20 страниц Примеры страниц в приложении

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Установление SSL и сертификатов для ЮСА рынка.

    Требуется человек с опытом установления SSL, а также различных сертификатов и печатей (seals) которые повышают доверие пользователей к сайту. Пример печатей - "hacker safe" и т.д. 1) Предложить наиболее оптимальное решение по цене/качеству: несколько ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад