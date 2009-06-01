Поправить верстку

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  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок211 просмотров

Необходимо поправить криво свёртсанный макет.

http://timss.ru/sfugntu/ в IE всё криво

Так же доделать:

В разделе СТУДЕНТУ, ФАЙЛЫ есть лого. Надо сделать так, чтоб оно при наведении начиналось крутиться, и двигалось за ссылками.

Вроде понятно рассказал...

пишите сумму

16 лет назад
timss
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

LexFRZ
35 лет
17 лет в сервисе
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11 лет назад
16 лет назад
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Спасибо за помощь. Очень адекватный человек. Быстро и БЕСПЛАТНО, что немаловажно, помог мне.
Приятный человек... Помог действительно бесплатно. Там и была то одна строка в три символа...

Заявки фрилансеров

LexFRZ
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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