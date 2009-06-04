Внедрить флешку в существующий шаблон DLE

Имеется шаблон для DLE.

сайт starproffilstroy.ru

Надо в шапке, сверху, до кнопок, вместо сборной картинки, вставить существующую флэшку, практически на всю ширину сайта, точнее до вертикальных полосок.

Шаблон использует

.

Либо же, как вариант, просто внедрить флэшку в существующий шаблон, чтобы она отображалась в верхней левой части окна сайта, поверх контента.