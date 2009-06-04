Внедрить флешку в существующий шаблон DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок173 просмотра

Имеется шаблон для DLE.

сайт starproffilstroy.ru

Надо в шапке, сверху, до кнопок, вместо сборной картинки, вставить существующую флэшку, практически на всю ширину сайта, точнее до вертикальных полосок.

Шаблон использует

.

Либо же, как вариант, просто внедрить флэшку в существующий шаблон, чтобы она отображалась в верхней левой части окна сайта, поверх контента.

DLE
16 лет назад
General99
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

13zone
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Все отлично. Быстро и качественно. Понравилось, буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

13zone
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад

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