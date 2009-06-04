Есть макет, надо сверстать и посадить на CMS Это главная, будут даны внутренние По макету понятен функционал
Внедрить флешку в существующий шаблон DLE
Имеется шаблон для DLE.
сайт starproffilstroy.ru
Надо в шапке, сверху, до кнопок, вместо сборной картинки, вставить существующую флэшку, практически на всю ширину сайта, точнее до вертикальных полосок.
Шаблон использует
.
Либо же, как вариант, просто внедрить флэшку в существующий шаблон, чтобы она отображалась в верхней левой части окна сайта, поверх контента.
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