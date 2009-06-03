Срочная вёрстка

Существует макет и свёрстанный по нему шаблон. Необходимо устранить несколько замечаний по вёрстке и сделать быстрое выпадающее меню (например на яве). ТЗ в личку.

Валидно, кроссбраузерно, с ровненькой нарезкой.

Важно - завершить работы и устранить все замечания нужно сегодня до 20:00 (мск), рассчитывайте свои силы.

Работы - на пару часов, главное - быть в течении всего дня на связи, никуда не пропадать, быстро показывать мне результат - я буду принимать. Вариант скайпа или даже телефонной связи - что надо.

Оплата по факту в WMZ. Бюджет 40уе. Если хорошо отработаем - с меня премия, отзыв и продолжение работы над этим же проектом.