Простая верстка для Друпал

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок153 просмотра

Нужно сверстать простой макет для Друпала 6.х

Срок до завтра.

Пишите свои цены....

Скрин макета прилагается...

Drupal
16 лет назад
yurgon
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGarry
32 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$60
1 день
Алексей отлично справился с версткой. Рекомендую Алексея, как отличного мастера своего дела и вообще приятного в общении человека. Спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик! Четкая задача, своевременная оплата, все вопросы решались моментально. С радостью поработал бы с Юрием в дальнейшем. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

AlexGarry
32 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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