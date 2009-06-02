Есть макет, надо сверстать и посадить на CMS Это главная, будут даны внутренние По макету понятен функционал
Простая верстка для Друпал
Нужно сверстать простой макет для Друпала 6.х
Срок до завтра.
Пишите свои цены....
Скрин макета прилагается...
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