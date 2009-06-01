Есть макет, надо сверстать и посадить на CMS Это главная, будут даны внутренние По макету понятен функционал
Верстка макета под трекер TorrentPier
Нужен Верстальщие для версктки макета под трекер TorrentPier (torrentpier.info) (как на torrents.ru).
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