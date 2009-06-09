Приватный проект для Евгения Гилевского

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки174 просмотра

Исправления joomla

Joomla
16 лет назад
diesel111
Иван 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с задачей, понравился профессиональный подход к делу! спасибо!
Замечательный заказчик! Очень быстро договорились, выслушал все мои предложения, без возражений дал предоплату и заплатил оставшуюся часть сразу после сдачи работы. И не передумывал в процессе работы. :-) С удовольствием буду работать ещё раз! С уважением, Гилевский Евгений

Заявки фрилансеров

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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