Приватный проект для Евгения Гилевского

Замечательный заказчик! Очень быстро договорились, выслушал все мои предложения, без возражений дал предоплату и заплатил оставшуюся часть сразу после сдачи работы. И не передумывал в процессе работы. :-) С удовольствием буду работать ещё раз! С уважением, Гилевский Евгений