Верстка эскиза

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен54 заявки601 просмотр

Нужно заверстать (перевести в HTML) эскиз сайта дизайн студии

HTML
16 лет назад
timlev011
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

pik4a
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$25
1 день
Отличный специалист, верстает быстро и качественно - по всем правилам html-верстки. Очень порадовала быстрота исполнения работы!
Мнение о заказчике сложилось строго положительное: — не торопил со сроками; — оплатил работу вовремя, даже предлагал предоплату; — очень вежлио общался, ставил задачи достаточно четко.

Заявки фрилансеров

pik4a
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад