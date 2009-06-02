Нарезать фон

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок304 просмотра

Вырезать кусок фона для заливки в html,чтобы правильно стыковался при дублировании, оплата после проверки

HTML
16 лет назад
damyrian
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$10
1 день
Профессионал своего дела, отлично справился с работой, рекомендую!
Рекомендую

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка макета для Joomla

    Имеется сайт на Joomla и каталоге SOBI2 (http://www.sigsiu.net/sobi2.html). Есть макет в .psd. Надо натянуть этот макет на сайт. Кто готов заняться - пишите мне в ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка шаблона в css2

    Здравствуйте верстальщики. Из PSD макета необходимо сверстать валидный шаблон, таблицы использовать только если без них нельзя обойтись. Работа не простая, от Вас нужен проф. вёрстка, в долгу не останусь. От вас требуется ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправление недочетов и ошибок в верстке.

    Создана тема для форума simplemachines.org. Html validator указывает на 15 ошибок которые надо исправить. Также будет необходимо посмотреть на верстку, а именно в ту сторону, как исправить сдвиг ряда рисунков в IE. ...

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поправить верстку

    Необходимо поправить криво свёртсанный макет. http://timss.ru/sfugntu/ в IE всё криво Так же доделать: В разделе СТУДЕНТУ, ФАЙЛЫ есть лого. Надо сделать так, чтоб оно при наведении начиналось крутиться, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Внедрить флешку в существующий шаблон DLE

    $10

    Имеется шаблон для DLE. сайт starproffilstroy.ru Надо в шапке, сверху, до кнопок, вместо сборной картинки, вставить существующую флэшку, практически на всю ширину сайта, точнее до вертикальных полосок. Шаблон использует . ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочная вёрстка

    $40

    Существует макет и свёрстанный по нему шаблон. Необходимо устранить несколько замечаний по вёрстке и сделать быстрое выпадающее меню (например на яве). ТЗ в личку. Валидно, кроссбраузерно, с ровненькой нарезкой. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад