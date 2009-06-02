Имеется сайт на Joomla и каталоге SOBI2 (http://www.sigsiu.net/sobi2.html). Есть макет в .psd. Надо натянуть этот макет на сайт. Кто готов заняться - пишите мне в ...
Нарезать фон
Вырезать кусок фона для заливки в html,чтобы правильно стыковался при дублировании, оплата после проверки
Выбранный исполнитель
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