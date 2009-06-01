Имеется сайт на Joomla и каталоге SOBI2 (http://www.sigsiu.net/sobi2.html). Есть макет в .psd. Надо натянуть этот макет на сайт. Кто готов заняться - пишите мне в ...
Исправить ошибки в верстке
Сайт www.med-vet.ru Проблема в следующем: 1. не открывается в Explor 6, а если открывается, то по переходу на след. страницу виснет. 2. сайт необходимо сделать резиновым . 3. Нужно восстановить форум имея только данные. 4. Цена вопроса (по отдельности каждого из пунктов или всего сразу.)
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