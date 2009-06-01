Исправить ошибки в верстке

Сайт www.med-vet.ru Проблема в следующем: 1. не открывается в Explor 6, а если открывается, то по переходу на след. страницу виснет. 2. сайт необходимо сделать резиновым . 3. Нужно восстановить форум имея только данные. 4. Цена вопроса (по отдельности каждого из пунктов или всего сразу.)