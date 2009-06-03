Почистить сайт от битых ссылок

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Завершен6 заявок197 просмотров

На сайте найдена куча битых ссылок. Особенно на форуме. Требуется почистить.

16 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Проблема решена! Сергей не только нашел и исправил проблему, но и устранил возможность возникновения подобных проблем в будущем. У меня за время нашего сотрудничества возникло полное доверие к этому профессионалу.
Сотрудничали с Владимиром по нескольким проектам. Коммуникации, ТЗ, оплата - все на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад