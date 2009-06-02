Готовый свёрстанный (таблично) макет -> шаблон DLE

Нужно готовый сайт перегнать в DLE

примерная структура сайта в прикрепленном скриншоте

там где ОСНОВНАЯ (body) часть - на главной будет несколько блоков в две колонки, которые можно естественно будет изменять, а на осталных страницах просто обычные материалы сплошным текстом с картинками...

вобщем думаю что это даже проще чем из невёрстанного макета делать,

жду предложений, желательно напрямую в icq