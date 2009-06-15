Приватный проект для Лобыр Илья (Garynych90)

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Завершен1 заявка165 просмотров

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16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$70
7 дней
В который раз работой с Ильей остался доволен. Сроки были соблюдены, работа выполнена качественно. Рад, что связался с этим исполнителем.
Андрей в очередной раз выступил, как порядочный заказчик. С удовольствием буду продолжать работать с ним дальше.

Заявки фрилансеров

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад