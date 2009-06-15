Необходимо сверстать простой шаблон для интернет магазина на базе 1с Битрикс 7. icq 4847186
Приватный проект для Лобыр Илья (Garynych90)
Верстка страниц.
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